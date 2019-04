Meghan Markle, il royal baby vale già milioni di sterline: ma pagherà le tasse negli Usa

Domenica 28 Aprile 2019, 12:55 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2019 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è ancora nato, ma il figlio die il principe Harry vale già milioni di sterline. Il Regno Unito attende con ansia la nascita del nuovo royal baby , che sta già portando un indotto economico non indifferente oltremanica. I royal gadget, infatti, vanno già a ruba: diverse aziende britanniche hanno cominciato a produrre merchandise a tema, praticamente sold out in molti store online. Si va dalle tazzine ai peluche, da prodotti di consumo quotidiano fino ad articoli di lusso, tutto brandizzato baby Sussex Secondo una stima delCenter for Retail Research di Norwich – riportata da Cosmopolitan – il figlio di Meghan e Harry produrrà un giro d'affari da 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro.Ma a guadagnarci saranno anche gli Stati Uniti. Il royal baby avrà, infatti, doppia cittadinanza britannica e americana, in quanto figlio di una cittadina statunitense. Questo vuol dire che dovrà pagare le tasse anche nel paese natio della madre, almeno fino al compimento del 18esimo anno d'età, quando potrà rinunciare al doppio passaporto. Questo darà, inoltre, la possibilità al Fisco americano di conoscere conti e proprietà dei genitori del nascituro reale, in quanto tenuti per legge a dichiararli. Sulla nascita del baby Sussex c'è grande mistero, qualcuno dice che sia già venuto al mondo, ma una cosa è certa: calcoli e speculazioni sul figlio di Meghan Markle e del principe Harry sono già partiti.ù