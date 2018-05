Meghan Markle, nel suo liceo una festa per celebrare il Royal Wedding con Harry

Mercoledì 16 Maggio 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 12:16

Mancano tre giorni al '' trae il, ma in vista di sabato prossimo, molti si sono già portati avanti con i festeggiamenti. Ilfrequentato dalla futura reale britannica, a, ad esempio ha già festeggiato con un party che vuole essere di buon auspicio.L', scuola cattolica e riservata solo alle ragazze, chefrequentò fino al, ha infatti organizzato una grandein stile 'british' per augurare buona fortuna all'ex alunna che presto diventerà la moglie del figlio di Carlo e Diana. Immancabili, nelle celebrazioni, torte, tè, cappelli in stile britannico, esibizioni delle alunne e brindisi. Tantissime, inoltre, ledi(con una netta prevalenza, va detto, di quelle a stelle e strisce, perché Meghan è un orgoglio per l'America).Dopo la festa, il liceo ha già organizzato un altro evento: alunne e insegnanti potranno infatti riunirsi sabato prossimo per seguire in diretta il matrimonio di Meghan e Harry., che è stata l'insegnante di teologia di Meghan, ha spiegato al Telegraph : «Non voglio perdermi nulla, guarderò ogni secondo della diretta».