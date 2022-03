Michael Jordan omaggia Napoli: una nuova scarpa per gli emigranti napoletani

Saranno pronte a maggio e saranno destinate agli armadi femminili le nuove Air Jordan 3 “Neapolitan”, l’ultimo modello di sneakers prodotto dalla Nike con il Brand di Michael Jordan - tra i più importanti al mondo in fatto di scarpe da ginnastica -, ex indimenticata campione di pallacanestro Nba. La notizia si è diffusa rapidamente in rete, nonostante manchi ancora un po’ alla data di rilascio ufficiale negli store, e il nome ha catalizzato l’attenzione della clientela soprattutto italiana.

APPROFONDIMENTI BASKET Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per costruire due ospedali PEZZI UNICI Michael Jordan, le sue prime scarpe da gioco vendute all'asta: il... COSTA SMERALDA Magic Johnson e Samuel L. Jackson, il video della vacanza in Sardegna

Perché una scarpa con il nome di Napoli? La scelta “Neapolitan” arriva dalla colorazione delle nuove sneakers Jordan: i colori scelti, infatti, ricordano il tanto famoso “Neapolitan Ice Cream”, un gelato che da sempre va di moda negli Stati Uniti. La sua origine, infatti, sarebbe dovuta ai napoletani emigrati sul finire dell’800 oltre oceano: per sbarcare il lunario, quello del gelataio fu uno dei mestieri più in voga tra i napoletani, che introdussero questo nuovo dolce a tre gusti con cioccolato, vaniglia e fragola che erano quelli più in voga al momento.

A vedere le prime immagini rilasciate dai siti specializzati delle nuove sneakers, infatti, la colorazione ricorda proprio quella di uno dei dolci più amati in America nell’ultimo secolo. Bianco, rosa e cioccolato si uniscono a creare il “Neapolitan Ice Cream” pronto a sbarcare il 13 maggio negli States e poi nei prossimi mesi anche in Italia. Il costo? Quello conosciuto al momento resta accessibile a tutti: 200 dollari (circa 180 euro).