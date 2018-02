Ora legale, niente abolizione. Strasburgo: «Serve una valutazione approfondita»

Giovedì 8 Febbraio 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 14:23

L'Ue potrebbe stabilire l'abolizione dell'ora legale. È infatti stata proposta, e sarà votata oggi in Parlamento a Strasburgo, una risoluzione che invita la Commissione europea a «interrompere l'attuale cambiamento semestrale dell'ora» e abolire così il passaggio dall'ora solare a quella legale.La risoluzione, che porta la firma di Karima Delli, deputata francese del gruppo Ale e presidente della Commissione per i Trasposti e il Turismo, nasce in considerazione di «numerosi studi scientifici, tra cui lo studio dei Servizi di ricerca del Parlamento europeo, dell'ottobre 2017, sulle disposizioni dell'Ue relative all'ora legale a norma della direttiva 2000/84/CE» che «non sono riusciti a dimostrare alcun effetto positivo del cambiamento semestrale dell'ora».«Al contrario - si legge nel testo - hanno segnalato l'esistenza di effetti negativi sulla salute umana, l'agricoltura e la sicurezza della circolazione stradale». Inoltre, «diverse iniziative dei cittadini hanno evidenziato le preoccupazioni esistenti quanto al cambiamento semestrale dell'ora».«Una volta interrotto il cambiamento semestrale dell'ora - recita la risoluzione - sarebbe opportuno mantenere un regime orario uniforme a livello dell'Ue». Dopo il voto della Plenaria, la decisione finale spetterà alla Commissione europea.