Capri, Rocco Barocco a passeggio con la mascherina in Piazzetta. E sull'isola sbarca anche Emma

Capri. Secondo weekend di agosto sull’Isola Azzurra con l’obbligo di mascherina per chi attraversa la Piazzetta. L’ordinanza del Sindaco, Marino Lembo, non si applica a chi siede ai colorati tavolini dei caffè più celebrati al mondo, dove però vengono fatte rispettare le consuete distanze di sicurezza. Quella di sabato è stata una Piazzetta poco affollata, e l’obiettivo del paparazzo di turno ha immediatamente colto l’immagine che potrebbe diventare il simbolo della campagna pro-mascherina a Capri. La foto infatti riprende uno tra i più famosi stilisti italiani, Rocco Barocco, caprese d’azione, che ha riaperto la sua storica villa ad Unghia Marina, uno degli angolo più suggestivi di Capri, immersa nel verde della flora meditteranea. Barocco sfoggiava il tipico stile isolano: jeans délavé, camicia di lino, pullover sullr spalle, rigorosamente rosso, e infine scarpe di tela a strisce con suola di corda, le iconiche espadrillas, che nel gergo dei capresi vengono chiamate “zabattigli”. In questa strana estate, anche il re delle passerelle indossava una mascherina disegnata da lui stesso.



Dopo lo struscio in Piazzetta, lo stilista più amato dalle dive di Hollywood e non solo ha detto, parlando con degli amici seduti ai tavolini del Gran Caffè Vuotto: “Sono felice di stare qui. Su quest’isola il tempo scorre felicemente e ogni giornata ti riserva una piacevole sorpresa, sia essa una passeggiata, un incontro o lo stupore di un tramonto. A Capri – conclude Barocco – si riscopre sempre il piacere della vita”. E dopo alcuni giorni trascorsi tra le bellezze della Penisola Sorrentina, il cartellone delle presenze famose ha visto l’arrivo della cantante, giunta al successo dieci anni fa con la vittoria al programma più seguito di Canale 5, “Amici di Maria De Filippi”, e da lì alla vittoria del Sessantaduesimo Festival di Sanremo con il brano “Non è l’inferno”. L’artista è infatti arrivata in barca sull’Isola Azzurra per una vacanza divisa tra sole, mare, passeggiate e cene al “Kukai Iki Capri”, il ristorante giapponese incastonato nel borgo seicentesco a pochi passi dalla Piazzetta.