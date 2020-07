La Regina Elisabetta dovrà indossare la mascherina per la prima volta dall'inizio della pandemia: ecco perché

Finisce dopo 4 masi l'isolamento precauzionale imposto dall'emergenza coronavirus alla regina Elisabetta e al principe consorte Filippo, 94 e 99 anni rispettivamente, nel castello di Windsor. Ad agosto la coppia reale si trasferirà a Balmoral, in Scozia, come ogni anno in estate.

«La Regina e il Duca di Edimburgo si sposteranno nel Castello di Balmoral ai primi di agosto per l'inizio del loro annuale soggiorno estivo», si legge in una nota. La corte britannica precisa che rimarranno peraltro in vigore tutte le cautele previste dalle autorità sanitarie - con particolare attenzione alle persone della loro età - «nel rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni» fissate dal governo per questa fase della pandemia.



