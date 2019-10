​Si era ripromessa di non avere più figli, incinta del suo ventuduesimo bambino

Martedì 22 Ottobre 2019, 13:40

La famiglia più numerosa del Regno Unito continuerà a crescere ora che la mamma, Sue Radford, ha rivelato di aspettare il suo 22° bambino.Radford, 44 anni, e suo marito Noel, 48 anni, hanno già 21 figli, di un'età compresa tra i 30 e gli 11 mesi.Qualche giorno fa i coniugi hanno pubblicato un video per dare l'annuncio del lieto evento. La signora Radford ha precisato che partorirà il prossimo aprile e desidera che sia un bambino per pareggiare i conti, poiché al momento ha 11 figlie e 10 figli.La famiglia, che vive nella città inglese di Morecambe, riceve solo 200 euro a settimana in prestazioni per l'infanzia e, dunque, dipende economicamente dalla panetteria del signor Radford che deve far quadrare i conti e sostenere la sua casa di dieci camere da letto, secondo quanto riferito dai media britanniciI Radford spendono circa 400 euro a settimana in cibo e passano tre ore al giorno per le pulizie per mantenere in ordine la propria casa. Ogni giorno, inoltre, lavano 18 chilogrammi di indumenti.Sue Radford ha partorito per la prima volta 30 anni fa, quando aveva solo 14 anni.