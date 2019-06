Venerdì 21 Giugno 2019, 20:24

SORRENTO - Il suo amore per Sorrento è noto. Tanto che, nel corso degli anni, Gigi Marzullo è diventato un habitué della città costiera nella quale spesso si rifugia, soprattutto durante l'estate. Il 65enne giornalista e conduttore televisivo avellinese, con l'inconfondibile camicia a righe orizzontali larghe di colore blu, è stato avvistato sul corso Italia. Dove? Alla pasticceria «Primavera», tappa fissa di numerosi volti noti del jet-set italiano e internazionale. Ospite del patron Antonio Cafiero, il pasticciere sorrentino dei vip, Marzullo si è concesso un gelato ai gusti di cioccolato, stracciatella e caffè coronato da una cialda con su scritto «auguri». Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, festeggia oggi l'onomastico. Nel corso del suo pomeriggio a Sorrento, Marzullo non si è sottratto alle chiacchierate con i tanti napoletani e sorrentini che lo seguono attraverso il piccolo schermo. A chi gli chiedeva quale fosse la sua fede calcistica, Marzullo non ha esitato a proclamarsi sempre e comunque tifoso dell'Avellino, sua città natale. Stasera sarà ospite della prima serata del Premio Biagio Agnes che, fino a domenica, riunirà in Costiera il gotha del giornalismo e della televisione.