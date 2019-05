Antonietta, timoniere del mondo che non vede: «La mia sfida tra le onde»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 17 Maggio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfida le onde in barca a vela. È il timoniere del mondo che non vede. Campionessa di esercizi di stile, un impegno quotidiano iniziato per gioco e, grazie a un gioco, questa donna ordinaria e insieme straordinaria riesce a orientarsi e a vivere al buio. Già dai dodici anni Antonietta Caruso, premio Fair play ai campionati nazionali Meteor, si prepara infatti a spegnere la luce per cercarne un'altra, tutta interiore, nella forza d'animo. Sin da bimba Tonia è affetta da una malattia ereditaria e degenerativa alla retina, che in precedenza ha reso ciechi suo papà e le due sorelle. Le dicono che anche lei non può guarire, deve rassegnarsi. «E io cerco di leggere il più possibile: romanzi e poesie. Imprimo nella mente la bellezza possibile, voglio ricordare i colori del mare e i tramonti. Trascorro interi pomeriggi in bicicletta. Sono una piccola scugnizza». Ripercorrendo la stradina di campagna in via Tommaso de Amicis, l'infanzia e la giovinezza ricorse in piazzetta Caracciolo, nei suoi occhi cala un velo di malinconia. Lo sguardo chiaro parla anche senza dire.