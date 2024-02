di Adolfo Scotto di Luzio

Le foibe sono diventate ricordo civile nazionale nel 2004, ma proposte di legge per dare solennità alla memoria delle violenze politiche di massa scatenatesi in due grandi ondate nel 1943 e poi nel 1945 in Istria e nelle province di Trieste, Gorizia e Fiume risalgono alla metà degli anni Novanta. Da trent’anni insomma facciamo i conti con questo pezzo di storia del confine orientale italiano durante la Seconda guerra...