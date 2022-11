di Paolo Pombeni

Parlare di un dramma come quello dei migranti non è facile: molti i casi umani drammatici, drammatico il contesto di molti dei loro paesi di provenienza. È però necessario ragionarci senza cadere nei miti opposti del salvatore degli oppressi o dell’inflessibile difensore delle frontiere e delle identità nazionali. Il flusso è destinato a durare e va affrontato in maniera appropriata. Al primo punto...