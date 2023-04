di Titti Marrone

Ci risiamo. Stanno tornando I maestrini della napoletanità. Ora che “la cosa” potrebbe essere vicina, ora che ci si prepara alla festa, ecco che qua e là spuntano a spiegarci come tenere a bada certe sregolatezze emotive di cui saremmo preda. È una trita diatriba ed è storia vecchia, risalente ai tempi del Grand Tour, quando i viaggiatori inglesi dipingevano Napoli come the noisest city in creation, la...