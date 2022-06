Comunali 2022, Serre: Antonio Opromolla eletta sindaco

È stata una vittoria al cardiopalma per Antonio Opromolla a Serre, che succede a Franco Mennella, sindaco per due legislature consecutive. È lui che mette alla porta lo storico primo cittadino Palmiro Cornetta. Nulla da fare, non è riuscito a tornare in sella Cornetta, anche se c’è andato vicino. Un confronto durissimo, scheda su scheda, con Opromolla sempre su, prima con molti voti, poi con un consenso che si riduceva. Alla fine la sua Si amo Serre vince con 1.243 voti, mentre il Ritorno al futuro di Palmiro Cornetta si ferma a 1.207, appena 36 voti di scarto.