Serena Rossi torna al cinema con Giampaolo Morelli: 7 ore per farti innamorare

Serena Rossi torna al cinema con 7 ore per farti innamorare, una commedia romantica che trae la sua forza dall'ambientazione napoletana. Atteso in sala il prossimo 26 marzo, il film è un'opera prima di Giampaolo Morelli il quale, oltre a recitare nella pellicola, ha anche scritto il libro da cui è tratta la storia.







Dopo aver interpretato la mitica Mia Martini nel film Io sono Mia, Serena Rossi torna sul grande schermo interpretando Valeria, una donna dal carattere deciso che s'improvvisa maestra di rimorchio per uomini single, impartendo lezioni ai più bisognosi. Insegnare l'arte della seduzione non è un compito facile, ma Valeria è convinta che le persone siano interessate soltanto a seguire gli stimoli biologici: l'amore, per lei, non è contemplato nello schema della vita. A farle cambiare idea però ci penserà Giulio, un giornalista d'economia, serio e un po' prevedibile, che anziché convolare a nozze viene lasciato di punto in bianco dalla fidanzata Giorgia. Così, senza più alcuna certezza, Giulio si rivolge a Valeria, sperando che possa insegnargli l'arte della seduzione e cambiargli la vita.



Nel cast di 7 ore per farti innamorare vediamo anche Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo, Fabio Balsamo, Antonia Troppo, Andrea Di Maria, Gianni Ferreri, Peppe Iodice e Raiz.