Ecco Capri, Hollywood: cento ospiti e 70 proiezioni sull'isola azzurra

Oltre settanta proiezioni, più di 100 ospiti, Hollywood sbarca nel golfo di Napoli insieme ai protagonisti del cinema italiano per la 24 esima edizione di «Capri, Hollywood - The International Film Festival» (da 27 dicembre al 2 gennaio) nel segno delle donne; chairpersons 2019 sono la regista Francesca Archibugi, presidente l'artista israeliana Noa.



Evento ponte tra cinema italiano e americano, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, il festival si conferma anteprima ideale delle premiazioni globali, dai Golden Globes agli Oscar: e alla lunga lista di riconoscimenti annunciati alla presentazione del programma si aggiunge anche anche un premio a Marriage Story (Netflix) per la miglior sceneggiatura originale di Noah Baumbach. L'americana Shannon Mcintosh (C'era una volta...a Hollywood) è la produttrice dell'anno. Madrina è la modella Maylin Aguirre. Tra gli ospiti, insieme ai componenti del board Marina Cicogna, Cheryl Boone Isaacs (già presidente dell'Academy), Peppino di Capri, Franco Nero, Tony Renis ed Enrico Vanzina, ben otto premi Oscar: Bille August, Cristian Mongiu, Bobby Moresco, Nick Vallelonga, Steven Zaillian (miglior sceneggiatura non originale per The Irishman), Alessandro Bertolazzi, Gianni Quaranta, Giorgio Gregorini. Tra i registi Paul Feig ('Last Christmas'), Terry Gilliam, Michael Radford, Eva Dolezalova, Donato Carrisi, Alessandro Siani, Elisa Amoruso, Andrea De Sica, Gianni De Gregorio, Mimmo Calopresti, Igort, Agostino Ferrente, Simone Godano, Nunzia Di Stefano.



Ed ancora, tra gli attori attesi: Robert Davi e Kierstin Dolbec, Yehuda Nahari Halevi, Costa Ronin, Cristina Donadio, Marcello Fonte, Sofia Milos, Alessio Lapice, Francesco Di Leva, Stefano Fresi, Paolo Ruffini, Orso Maria Guerrini (premio Peppino Patroni Griffi) e Fabrizio Ferracane (Premio Ennio Fantastichini), i produttori Angelo Barbagallo e Andrea Iervolino, lo stilista Jamal Taslaq. Per la sezione musicale tra i protagonisti il soprano Sumi Jo, Marco Messina e Sacha Ricci( per 'Martin Eden'). Lionel Richie è Person of the Year, premio già ritirato a Roma. Il Legend Award è stato assegnato a Sofia Loren.



La manifestazione è dedicata alla memoria di Gillo Pontecorvo nel centenario della nascita: il regista insieme alla attuale presidente onoraria Lina Wertmuller è stato tra i primi sostenitori del festival. Film d'apertura l'anteprima italiana di Piccole donne di Greta Gerwig, seguiranno le anteprime Dolemite is My Name di Craig Brewer e American Factory di Julia Reichert e Steven Bognar (Netflix, presente con ben sette titoli), The Last Full Measures di Todd Robinson, Arctic Dogs) di Aaron Woodley(Notorious), Incitement di Yaron Ziberman, e Legacy di Dorian Boguta, presente Madalina Ghenea. Tra le proiezioni speciali, Judy di Rupert Goold (Notorious), Queen & Slim di Melina Matsoukas, Honey Boy di Alma Har'el. Di Netflix: si vedranno anche The Irishman di Scorsese; Marriage Story, The Two Popes di Fernando Meirellese; The King di David Mich"de. Alla Casa Rossa di Anacapri, mostra con bozzetti, foto e costumi di Pinocchio di Matteo Garrone e ci sarà anche il costume del burattino di Massimo Catini Parrini. Alla Certosa di San Giacomo mostra fotografica My Divas di Roberto Rocco, e simposi su temi globali, tra i quali donne e industria.