Garrone e Martone, attenti a quei due: «Raccontiamo Napoli tra luci e ombre»

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:30

«Garrone è romano ma lo sento come un fratello napoletano», dice Mario Martone, «nel suo cinema, come nello splendido Dogman, c'è il senso universale della Campania e del Sud tutto». «Io sono un figlio adottato di Napoli», risponde Matteo Garrone, «mia nonna e la madre di mio figlio sono napoletane, a Napoli mi sento a casa. Il merito è della generosità degli attori e del fascino dei luoghi, che vivo come un grande teatro di posa».Il duetto tra i due maestri del cinema si è tenuto ieri, alla presentazione della decima edizione del «Galà del cinema e della fiction in Campania», manifestazione ideata da Valeria Della Rocca e diretta da Marco Spagnoli. Un appuntamento dedicato alle produzioni televisive e cinematografiche che raccontano Napoli e la Campania.Ieri a Roma Mario Martone ha ritirato il premio speciale alla regia che la rassegna gli ha conferito a ideale coronamento della retrospettiva a lui dedicata a Napoli dal museo Madre, mentre a Matteo Garrone è stato consegnato il riconoscimento al miglior film drammatico, «Dogman», che ha già vinto otto Nastri d'Argento ed essere stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar.