Albanese e Cortellesi, amore a Coccia di Morto

Li avevamo lasciati su una panchina dalle parti di piazza Cavour, a Roma, convinti che il loro rapporto sarebbe durato «come un gatto in tangenziale», cioè pochissimo. Tre anni dopo, Monica e Giovanni, ovvero Paola Cortellesi e Antonio Albanese, i protagonisti della commedia campione d'incasso di Riccardo Milani, si ritrovano per una causa «di forza maggiore»: lei è finita in galera per «impicci» delle due sorellastre cleptomani Pamela e Sue...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati