David di Donatello, orgoglio napoletano: «Un premio all'identità»

Venerdì 23 Marzo 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 10:06

Una stagione magnifica. Questi David di Donatello napoletani, vinti dal cinema fatto, pensato e realizzato a Napoli, coronano una stagione magnifica. Si era già notata alla Mostra di Venezia l'eccezionalità non casuale di un exploit creativo e produttivo che l'altra sera ha visto trionfare su Raiuno (a proposito, lo show condotto da Carlo Conti è stato anche primo negli ascolti e trend topic nel dibattito on line) «Ammore e malavita» dei fratelli Manetti, «Gatta Cenerentola» della factory d'animazione Mad, «Napoli velata» di Ozpetek e Renato Carpentieri monumentale protagonista del film che Amelio ha tratto dal romanzo napoletanissimo di Lorenzo Marone, «La tenerezza». Si dirà: un premio è un premio, ma al di là della legittima soddisfazione di chi se lo aggiudica, il segno di una vitalità artistica fortemente radicata e capace di autorigenerarsi che tali riconoscimenti sottolineano resta forte. I film che si sono imposti ai David guidati per la prima volta dal neopresidente e direttore Piera Detassis rappresentano, per il cinema che si fa all'ombra del Vesuvio, la punta dell'iceberg. Un festoso variopinto iceberg di generi e modelli narrativi diversi. Ecco il primo elemento di novità. Insieme con il quartetto dei vincitori la luce di riflettori ha illuminato tutto un comparto artistico e industriale.