Maggio dei monumenti a Napoli, al via la prima retrospettiva sul regista Antonio Capuano

Il Maggio dei Monumenti celebra il genio cinematografico di Antonio Capuano con la prima retrospettiva integrale della sua opera: da mercoledì 17 maggio a giovedì 1 giugno l’intera filmografia del regista partenopeo sarà ripercorsa con la proiezione di tutti i suoi lungometraggi e cortometraggi oltre che dei documentari “Bianco e Nero alla Ferrovia” e “Venice 70: Future Reloaded”.

Il programma della rassegna sarà arricchito dalla mostra fotografica “Vedere e ascoltare” di Gianni Fiorito, allestita all’Accademia di Belle Arti e dedicata a “L’amore buio”, e dalla tavola rotonda “Paesaggio con rovine: la Napoli di Antonio Capuano” prevista al Convento di S.

Domenico Maggiore con la partecipazione di critici e studiosi dell’opera di Capuano.

Da segnalare, inoltre, la riproposizione di “Le mani sulla città” di Francesco Rosi e “Le occasioni di Rosa” di Salvatore Piscicelli, due film e due autori amati da Capuano, e di “Nel Regno di Napoli” di Werner Schroeter. Numerosi gli attori che hanno annunciato la propria partecipazione alle diverse proiezioni: tra gli altri, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Tommaso Ragno, Peppe Lanzetta, Rosaria De Cicco, Luigi Attrice, Giovanni Esposito, Antonino Iuorio, Marco Grieco, Vincenzo Merolla, Tony Tammaro, oltre ai musicisti Pasquale Catalano e Marco Zurzolo. Lo stesso Capuano sarà presente agli appuntamenti previsti e il 31 maggio incontrerà gli studenti dell’Università “Federico II” e dell’Accademia di Belle Arti presso l’Asilo.

Significativo il coinvolgimento di gran parte delle sale cinematografiche cittadine, tra cui il cinema Metropolitan che il 31 maggio riaprirà eccezionalmente al pubblico per la proiezione di “Pianese Nunzio, 14 anni a maggio”.

La partecipazione alle proiezioni e agli altri eventi della retrospettiva è gratuita previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Oltre che dal tributo al cinema di Antonio Capuano, la programmazione della seconda settimana del Maggio dei Monumenti 2023 sarà scandita anche dagli spettacoli di danza-circo “Chair et Os” e di danza verticale “Tingran, ospitati al Teatro Area Nord rispettivamente il 20 e 21 maggio; dalle performance teatrali “Lasciare andare con grazia” e “Stormo”, annunciate il 19 e 20 maggio, la prima alla Residenza Partenope in via Vittorio Emanuele III a Secondigliano e la seconda nel cortile del complesso monumentale di S. Domenico Maggiore; dalla rassegna “Viaggio nella danza di corte e popolare della Napoli spagnola”, che dal 19 al 21 maggio animerà la suggestiva chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli con letture, musica dal vivo, spettacoli di danza e un convegno sul tema al centro della tre giorni; dai percorsi storico-artistici della mostra itinerante “A testa alta” e dal ciclo di concerti dedicati a Charlie Parker in calendario sul rooftop dell’hotel S. Francesco al Monte; Il calendario completo del Maggio dei Monumenti 2023 e maggiori informazioni sui singoli eventi sono disponibili sul sito del Comune di Napoli. Il Maggio dei Monumenti 20232 è una manifestazione promossa dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana.