Maurizio De Giovanni: «Non solo gialli, scrivo un film per Gassmann»

Venerdì 17 Agosto 2018, 10:00

Il commissario Ricciardi come Superman. Anche lui un diverso, anche lui con i superpoteri. È storia nota che il poliziotto visionario di Maurizio de Giovanni sia stato ispirato da una zingarella che l'allora aspirante scrittore pensò di poter vedere solo lui. Finora però ignoravamo, invece, che il giallista più popolare d'Italia da giovane leggeva i fumetti su Clark Kent e che questa storia del soprannaturale gli è cresciuta dentro, mentre da ragazzo giocava a pallanuoto (in nazionale), si laureava in Lettere Classiche e si rifugiava a casa a leggere.«I porno proprio no, perché all'epoca ti marchiavano nella società se ti facevi beccare con un giornaletto così. Leggevo soprattutto la fantascienza di cui ero appassionato e che consiglio a tutti perché è estremamente formativa: Asimov, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Clifford Simak, Frederik Pohl sono autori importantissimi per chi racconta storie».«In parte, e anche dal riconoscimento enorme del nascosto all'interno della normalità. Sono convinto che la lezione di King sia quella, nella letteratura mondiale. E poi da bambino leggevo Superman: anche lui è stato formativo per Ricciardi, per la sua solitudine derivante dall'essere diverso, dalla sovra-normalità che è comunque una diversità».«Ho consegnato le sceneggiature, penso che sarà messo in produzione il prossimo anno anche se non ci sono ancora né cast né regia. Su Ricciardi sono molto meno tranquillo che sui Bastardi, si sa. Per loro invece è confermata l'uscita di settembre della nuova serie, il cast è uguale: ci saranno tre puntate dagli ultimi romanzi e altre tre inedite. Sono contento della nuova, bellissima regia di Alessandro D'Alatri: chi ha visto la prima serie troverà in questa un salto in avanti».