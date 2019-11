Ultimo aggiornamento: 18:37

È morta oggi, storica agente cinematografica e ufficio stampa tra i più noti dell'ambiente dello spettacolo. Nata a Napoli , è deceduta a Roma in ospedale dopo una lunga malattia. I funerali si terranno lunedì 11 novembre alle ore 11 nella chiesa degli Artisti a Roma.Di formazione internazionale, dopo esperienze in America nel mondo della pubblicità era tornata in Italia fondando un'agenzia del cinema. Prima conpoi negli anni con tanti altri attori che inevitabilmente diventavano anche suoi amici grazie al suo carattere solare e aperto, Patrizia Cafiero ha seguito i percorsi professionali diper citarne solo alcuni.