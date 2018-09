«È nata un'attrice», tutti pazzi per Lady Gaga a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 1 Settembre 2018, 11:00

VENEZIA - Vestita di piume rosa, le spalle e le braccia tatuate, i capelli che in questa fase sono platino, domani chissà, Lady Gaga fa un red carpet spettacolare. «Non sono sexy come tutte le altre» dice nel film di Bradley Cooper che l'ha portata alla Mostra fuori concorso, «A Star is Born» e lo ripete, raccontando di sé e dei suoi esordi, ma ha carisma da vendere. È lei la regina del festival, lei che non si risparmia e firma autografi sotto la pioggia battente, lei guardata a vista da decine di bodyguard, dalla mamma orgogliosa di origini venete e dal fidanzato di turno, Cristiano Carino. Lei che dice, con la voce sottile dell'emozione: «Ho sempre voluto recitare, oggi si avvera un sogno». È abituata a cantare negli stadi, eppure questo esordio veneziano sembra renderla vulnerabile. La storia di «A Star is Born», un classico già interpretato da Judy Garland e Barbra Streisand, rispecchia per certi versi la sua: stesso amore testardo per la musica, stessa gavetta, stessi sacrifici. «Ho cominciato ad esibirmi a diciannove anni, ogni sera portavo il mio piano da un bar all'altro ma, al contrario del personaggio che interpreto, Ally, credevo in me. Sapevo che sarei arrivata al successo». Infatti, molti look dopo, corazzata da trucchi camaleontici e atteggiamenti trasgressivi, miss Stefani Angelina Germanotta è diventata una diva da Grammy. «Truccarmi mi piace, è il mio modo di esprimermi. Ma Bradley mi voleva al naturale. Il primo giorno delle riprese l'ho trovato sulle scale di casa armato di latte detergente: mi sono sentita messa a nudo, ma anche libera di provarci. Nulla è impossibile, se incontri qualcuno che crede in te».