«Tuo, Simon», gratis al cinema con Il Mattino

Sabato 12 Maggio 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le anteprime cinematografiche de Il Mattino, che questa volta ti porta a vedere «Tuo, Simon»: 25 gli inviti, per un totale di 50 posti, a disposizione per la proiezione di lunedì 14 alle 20 al cinema The Space di Nola; 35 gli inviti, per un totale di 70 posti, per la proiezione di mercoledì 16, alle 20.30, al cinema The Space di Napoli.Come fare? Chi primo arriva primo alloggia: questo ilper le registrazioni dei lettori che riusciranno a bruciare sul tempo gli altri.Il film, diretto da Greg Berlanti da una sceneggiatura di Elizabeth Berger & Isaac Aptaker basata sull’apprezzato romanzo di Becky Albertalli «Tuo, Simon» è una storia divertente e ricca di sentimenti che racconta il processo di maturazione di un ragazzo che si innamora e che riuscirà a trovare se stesso attraverso una serie di avventure rocambolesche. Nelle sale Il 31 maggio arriverà vede tra i protagonisti Nick Robinson nei panni di Simon e Kathrine Langford nei panni della sua migliore amica Leah.