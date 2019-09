Venezia, il toto leone: «J'accuse» sfida «Joker»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Settembre 2019, 09:46

Venezia. Fioccano i primi premi, e molti vanno a film «made in Naples» per storia, autori o attori. Al Pasinetti, il riconoscimento assegnato dal sindacato cinegiornalisti, fa il pieno «Il sindaco del rione Sanità» di Mario Martone (con gli attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo), scelto anche per il Leoncino d'oro dell'Agis scuola. Nel palmares lo affiancano il documentario sul cinema d'impegno civile di Francesco Rosi firmato da sua figlia Carolina con Didi Gnocchi e il premio a Valeria Golino, primadonna di questa edizione con ben tre film, tra Costa Gavras, Igort e Salvatores. Un segno di grande vivacità culturale, di rinnovata creatività che sarebbe bello se trovasse qualche conferma nel verdetto principale. Nel gioco dei pronostici, o meglio nella classifica dei film più amati dalla critica internazionale lungo i dieci giorni del festival, sono ancora in testa «J'accuse» di Polanski e «Joker» di Todd Phillips, entrambi lodatissimi anche per i due attori protagonisti: Joaquin Phoenix, che a Venezia ha già vinto la Coppa Volpi per «The Master», e l'Oscar francese Jean Dujardin. Reggono le quotazioni di «The Laundromat» (anche qui cast strepitoso con Meryl Streep in testa) e «Marriage Story» con la sempre brava Scarlet Johannson, crescono nel gradimento l'australiano «Babeteeh» di Shannon Murphy, che sa raccontare malattia, disagio giovanile e famiglia con un'energia senza lacrime, ed «Ema» di Pablo Larrain, autore che gli «analisti» della giuria ritengono caro al cuore della presidente Lucrecia Martel. L'ottima accoglienza avuta dai film italiani in gara, «Il sindaco del rione Sanità» e «Martin Eden» di Pietro Marcello, potrebbero far ben sperare e certamente il giurato italiano Paolo Virzì ce la metterà tutta per sottolineare ai colleghi di voto il valore delle due opere.