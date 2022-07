L'Accademia maestri pasticceri italiani sbarca al Giffoni Film Festival

Dopo il successo ottenuto a Vinitaly e agli Atp di Roma, l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani continua il suo percorso di comunicazione extra settore e sceglie l’evento di Giffoni (per raccontare ai giovani il valore dell’alta pasticceria e la professione di pasticcere.

Il mondo del dolce di qualità, mai come in questo momento in cui c’è un’alta carenza di personale, ha bisogno di raccontarsi ai giovani cercando con loro strade da percorrere e sinergie nuove. Una consapevolezza che Accademia Maestri Pasticceri ha fatto propria anche con “Ampi Giovani”, un progetto che prevede una serie di iniziative che supportino concretamente i professionisti di domani da un lato e che diffondano la cultura della pasticceria presso le nuove generazioni, dall’altro.

La presenza a Giffoni 2022, infatti, si inserisce in un programma di attività ed eventi che porteranno gli Accademici, nei prossimi mesi, ad essere sempre più vicini ai pasticceri under 30 e a farsi conoscere attraverso testimonianze concrete dell’eccellenza della pasticcera italiana.