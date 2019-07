Festival di Giffoni, ​ecco i sei vincitori: da “Rocca Changes the world” a “In the name of your daughter”

Sabato 27 Luglio 2019, 13:54

“Rocca Changes the world” di Katja Benrath (Germania, 2019) nella sezione Elements +6, “Teacher” di Siddharth Malhotra (India, 2018) per gli Elements+ 10, “Blinded by the light” by Gurinder Chadha (UK/Regno Unito) per i Generator +13, “Giant Little Ones” di Keith Behrman (Canada, 2018) per i Generator +16, “The place of no words” di Mark Webber (USA, 2019) per i Generator +18. Il vincitore per la sezione Gex Doc è “In the name of your daughter” di Giselle Portenier. Sono i sei lungometraggi vincitori del Giffoni Film Festival 2019.Dopo giorni intensi tra proiezioni e dibattiti gli oltre 6.200 jurors hanno deciso quali sono i sei lungometraggi vincitori del Gryphon Award 2019. Una selezione appassionata che ha messo a confronto oltre 100 opere in concorso, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, scelti tra 4100 produzioni (provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti) ricevute in preselezione. In “Rocca Changes the world”, distribuzione internazionale Beta Cinema, Rocca vive da sola in una grande casa: impavida e piena di curiosità, trova in Caspar un amico insolito che si rivelerà il prepotente della classe, ma la cosa più importante per la bambina è conquistare il cuore di sua nonna.In “Teacher”, distribuzione internazionale Yash Raj Films, si racconta la storia di Naina Mathur, un'aspirante insegnante affetta dalla sindrome di Tourette. Dopo diversi colloqui e numerosi rifiuti, ottiene il lavoro dei suoi sogni come insegnante a tempo pieno in una delle scuole più esclusive della città. Tuttavia, comprende presto che all'interno della sua classe ci sono studenti che le daranno problemi.“Blinded by the light” è una storia di coraggio, amore, speranza e famiglia, intrisa della capacità che ha la musica di sollevare lo spirito umano. La regista è nota al pubblico per Sognando Beckham. Il lungometraggio, nelle sale italiane a partire dal 29 agosto distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures, racconta di Javed, un adolescente britannico di origine pakistana, che vive nella città di Luton, in Inghilterra, nel 1987. Nel tumultuoso clima razziale ed economico dell'epoca, Javed scrive poesie per sfuggire all'intolleranza della città natale e all'inflessibilità del padre tradizionalista ma, quando un compagno di classe lo introduce alla musica di Bruce Springsteen, il ragazzo trova nei potenti testi del cantautore dei parallelismi con la sua vita e comincia a trovare il coraggio di esprimersi con la sua voce.In “Giant Little Ones”, distribuzione internazionale Mongrel International, Franky Winter e Ballas Kohl sono amici fin dall'infanzia. Rappresentano l'élite del liceo: belli, star della squadra di nuoto e popolari con le ragazze, vivono una perfetta vita da adolescenti, fino alla memorabile festa del 17esimo compleanno di Franky, quando entrambi vengono coinvolti in un incidente che cambierà le loro vite per sempre.A metà tra immaginazione e realtà “The place of no words”, distribuzione internazionale Wide Awake Cinema. Protagonista è Bodhi Palmer e la sua famiglia. Al centro del film il modo in cui affrontiamo la morte e l'amore, le risate e il dolore, raccontato attraverso gli occhi di un padre e di suo figlio.Il doc “In the name of your daughter”, distribuzione internazionale DR TV, c'è Rosie Makore che è scappata dalla sua casa nel nord della Tanzania per salvarsi dall'infibulazione e dal matrimonio che i genitori hanno pianificato per lei. Ad aiutarla è Rhobi Samwelly, una delle donne più carismatiche d'Africa, che accoglie ragazze di ogni religione in una casa rifugio e gira per le campagne per combattere questa tradizione millenaria.