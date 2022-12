School Experience 3 in Calabria: più di quattromila studenti in campo

Oltre quattromila studenti provenienti dalle scuole di Cittanova e dintorni; sei lungometraggi, 33 corti professionali e 28 realizzati da altri istituti; due laboratori, Movie Lab e Digital Prof, a cui si aggiunge un momento pensato per le famiglie, Parental Experience e la realizzazione di un corto tal titolo “Io sono Link”: School Experience 3, che ha terminato il 2 dicembre, negli spazi del cinema Gentile, la sua tappa iniziata il 28 novembre, è stato un progetto che ha superato, per entusiasmo e presenze, ogni aspettativa, culminato nella presentazione di un originalissimo mockumentary, dal titolo “Io sono link”, realizzato dal team della Produzione di Giffoni con i giovani che hanno preso parte all'iniziativa.

L’evento dedicato ai ragazzi e alle ragazze di tutta Italia, inserito nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito, «ha avuto il pregio di far conoscere Cittanova nel mondo - ha spiegato il sindaco Francesco Cosentino - Grazie a Giffoni e alla Scuola di recitazione della Calabria diretta da Walter Cordopatri, abbiamo invaso questo territorio di cultura, di bellezza e di arte. Ci sono due momenti che mi stanno a cuore. Il primo è quando Cordopatri riuscì a coinvolgermi con il suo entusiasmo spingendomi a iniziare questo percorso così importante per i giovani. Il secondo, quando mi presentò un uomo determinato e visionario, Claudio Gubitosi, il fondatore di Giffoni, grazie al quale tutto questo oggi è stato possibile. Mi colpì la sua empatia e la sua leadership e sono entusiasta di aver intrapreso questo viaggio perché il futuro ci riserverà ancora una serie di bellissime sorprese».

«È stata una esperienza entusiasmante e produttiva – ha chiarito il fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi, che è stato a Cittanova per incontrare il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, la vicepresidente Giuseppina Princi, il primo cittadino, gli studenti del liceo classico e artistico – Torneremo presto in Calabria per nuovi progetti che coinvolgeranno ragazzi, docenti, famiglie e istituzioni».