Anastasio si racconta: «Penso libero e rappo forte. Maradona? Citavo Sorrentino»

Sabato 15 Dicembre 2018, 12:02

Aveva promesso «La fine del mondo» e ci si è trovato in mezzo. (Marco) Anastasio, 21 anni, da Meta, un «day after» così proprio non se lo immaginava: ha sbancato la dodicesima edizione di «X Factor», secondo i pronostici della vigilia, e poi si è trovato in un ambaradam che non poteva nemmeno immaginare: tutti lo cercano, tutti lo vogliono, tutti sono pazzi di lui da sempre, anche se magari non è vero. Giovedì notte, dopo la vittoria su Naomi Rivieccio, ha dormito un'oretta e poi è stato travolto da interviste, dirette radio e tv, una conferenza stampa lunghissima, anche perché è finita in politica, per suoi like a Trump, a Salvini, persino a Casa Pound si sussurra.«Mi fa sorridere questa storia, mi danno fastidio le strumentalizzazioni. Mi piace informarmi e mi ritengo un libero pensatore, per me può dire una cosa giusta persino Salvini, così come Renzi. Guardo a quello che uno dice, non alla persona che lo dice. Alle ultime elezioni ho votato scheda bianca. Le mie posizioni non sono di destra e io non sono fascista, né comunista. La politica oggi è caos, si è ribaltata, la sinistra parla di temi sociali in chiave liberista, la destra si occupa di lavoratori. Sono un libero pensatore, mettiamola così, e rappo forte. Capisco di essere diventato un personaggio pubblico, ma voglio continuare a scrivere e dire quello che penso. Mi danno fastidio le strumentalizzazioni, sapere che Casa Pound mi ha condiviso sui social provando a mettere il cappello sulle mie idee. Mi fa girare le palle che la svastica disegnata in un cesso, citata nel mio pezzo L'adolescente, venga letta come indizio di non so che cosa».«È il gioco in cui mi sono ficcato. Ho detto che mi piace essere frainteso ma, magari, non troppo».«Confuso di sicuro, felice pure. L'ho detto pochi momenti dopo la proclamazione da vincitore: non so dove mi sono ficcato».«Per me lui è un mito, un personaggio epico. E poi, nel mio piccolo, era una citazione di Sorrentino nella notte degli Oscar. El Pibe è iconico, un rivoluzionario, e io sento il fascino della rivoluzione. Pieno di contraddizioni, rappresenta perfettamente Napoli: genio e sregolatezza all'ennesima potenza».«Lui è straordinario, ha fatto tantissimo per il Napoli».«Tifosissimo».«Con la Juve credo non ci sia partita, ma l'Europe League è alla nostra portata».«Mi piace, ha saputo fare tesoro di quello che aveva fatto Sarri e a ogni partita ci stupisce con un gioco diverso».«Io vengo da Meta, non proprio la mecca dell'hip hop: eravamo in due o tre a rappicchiare quando, a 15 anni, mi sono ritrovato a fare freestyle davanti a un negozio. È cominciata così».«Il Caparezza di Le dimensioni del mio caos».«È vero, io sono cresciuto ascoltando anche De Andrè».«Mi ci sentivo dentro bene: non sono tipo da cover, se non avessi reinventato quei pezzi facendoli miei non avrei potuto affrontare la gara».«Niente ancora, chi ha avuto il tempo di chiamare a casa?».«Di pezzi a terra ne ho, ma... calma, adesso viene Natale, Capodanno e l'Epifania e io voglio casa mia. Poi ci pensiamo».«Io sono cresciuto a Meta, nel paradiso terrestre della Costiera sorrentina: come potrei fingere di essere un ragazzo di strada? La scrittura è la mia vita, non la trasformo in un falso».«Naomi è straordinaria, musicalmente dava punti a tutti noi, è diplomata al conservatorio di Salerno. Con lei c'era complicità: è bello vivere in una casa dove si parla dal sardo al fiorentino fino al persiano. Bello soprattutto perché poi c'era lei, scugnizza come me: avevamo un linguaggio in codice».«La mia napoletanità sta alla base dell'efficacia del mio flusso di parole, della mia relazione diretta con la musica e le persone, anche se ho scelto l'italiano e non conosco bene il dialetto. Sul fronte dell'hip hop newpolitano adoro I.E.N.A., l'album del 2011 di Clementino: divertente, stiloso, potente».«Non esco da una gara tritatutto per entrare in un'altra gara, ancora più tritatutto».«Se mi chiama Claudio Baglioni lo ringrazio molto e gli spiego che mi aspetta Meta, capirà. È uomo di mondo. Tra l'altro mi mancano solo tre esami alla laurea in Scienze agrarie, ambientali e forestali: sono assolutamente intenzionato a finire, appena avrò un po' di tempo».