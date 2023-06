Coda ai cancelli in una giornata caldissima, ombrelli per ripararsi dal sole: 45mila in arrivo da ogni parte d’Italia. Ma i primi fan sono già radunati sin dal mattino davanti allo stadio Maradona di Napoli per l'atteso concerto dei Coldplay a Napoli. Due le date fissate in città, oggi e domani, e quartiere blindato per il grande evento. Linea 2 della metro aperta fino alle 2, divieti e percorsi obbligati per le auto.