Bellissima come sempre, appena scelta come madrina dell'edizione 2022 del Gay Pride romano cui presterà l'11 giugno come inno «Bagno a mezzanotte», brano che le è costato polemiche per il videoclip supersexy, Elodie ha registrato a Napoli proprio il suo prossimo videoclip, «Tribale», immaginato come hit dell'estate.

