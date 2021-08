Francesco Renga a Maiori: dopo il flop di Sanremo è pronto per il live in acustico

Dopo la ventiduesima posizione di Sanremo, Francesco Renga torna ad esibirsi live durante il concerto del 14 agosto che si terrà all'anfiteatro porto turistico di Maiori.

Renga torna in scena con un nuovo stile, o meglio ritorna allo stile che l'ha sempre contraddistinto, lo vedremo accompagnato da due chitarre ed un piano forte e senza gli air-monitor, perchè, come afferma il cantante bresciano, «musica e suono sono aria che si muove, che vibra, e se hai le orecchie tappate ti perdi il 90% della poesia, della musica e un bel po' del rapporto col pubblico. Sentire la voce che rimbalza sulla capsula del microfono e torna in faccia è un'esperienza che mi mette i brividi solo a parlarne».

Inoltre annuncia una grande novità del suo «insieme tour», che partirà il primo dicembre 2021 al teatro Augusteo di Napoli, ci sarà una band: batteria, basso e probabilmente un'altra chitarra.