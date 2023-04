Incidente per Franco Ricciardi: il cantante si mostra col volto ferito e rinvia il concerto di Roma

Franco Ricciardi, il noto cantante napoletano, ha avuto un incidente ed è stato costretto ad annullare il concerto previsto questa sera, 12 aprile, a Roma.

A darne notizia è lo stesso cantante in un video postato sui suoi canali social in cui appare con il volto tumefatto, ferite riportate in seguito ad un non meglio specificato incidente.

Ricciardi non spiega la dinamica, nè fornisce dettagli: «Ciao ragazzi, da come potete vedere ho fatto un piccolo incidente, ma tranquilli, tutto bene. Unica cosa, l'evento che dovevamo fare a Roma domani, all'auditorium della Conciliazione, è spostato al 21 aprile, perché per dare il meglio devo stare meglio».

Dunque il concerto è rinviato al 21 aprile, come informa lo stesso artista.