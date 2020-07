Ischia Global, è di Edoardo ed Eugenio Bennato la «Canzone 2020»

LEGGI ANCHE

«La realtà non può essere questa» musica di Edoardo e testo di Eugenio Bennato è la miglior 'Canzone dell'anno' all'Ischia Global Film & Music che si apre domani (12-19 luglio). Scritto dai due fratelli ognuno nelle rispettive abitazioni nei giorni della 'quarantenà per l'emergenza Covid 19, il brano divenuto anche un video, parla di un amore che non può essere virtuale e di una rete che diviene una prigione. Un brano d'amore e di speranza i cui proventi sono stati destinati all'Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi -Cotugno - C.T.O.) di Napoli.La musica, sezione curata da Tony Renis, presidente onorario della kermesse, è più che mai quest'anno protagonista al Global festival. A Zucchero andrà il riconoscimento 'Le chiavi di Ischia'. L'omaggio asarà un filo rosso che legherà vari momenti, con esibizioni del flautista Andrea Griminelli e del soprano Sumi Jo. Griminelli renderà omaggio anche a Fellini nell'anno del centenario. Tra i protagonisti delle serate anche il giovane chitarrista. Il Global festival e promosso con il sostegno del MIBACT Dg Cinema e della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana.