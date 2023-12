Mara Venier scatenata al concerto di Laura Pausini, il saluto (particolare) della cantante: «Mangia patatine tu che puoi»

Quello tra Laura Pausini e Mara Venier è un rapporto speciale. La cantante e la conduttrice di Domenica in non hanno nascosto la loro amicizia tant'è che Laura Pausini durante il suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma ha fatto un saluto speciale a zia Mara. La conduttrice di Domenica In ha pubblicato una serie di foto e di video nelle sue Instagram stories e tra i tanti contenuti social si è ripresa con un video selfie mentre canta scatenata la canzone “Io canto”.

Al Palazzo delle Sport a Roma è andato in scena la notte di Laura e Mara Venier ha dimostrato ancora una volta tutta la sua energia e passione per la musica, lì in prima fila tra il pubblico. «La mia faccia sbalordita mentre mangio le patatine quando Laura Pausini mi saluta».

Sono queste le parole che Mara Venier ha scritto a corredo del video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories mentre riprende Lura Pausini che la ringrazia di essere tra i presenti nel pubblico. «Mara adoro che tu sia in mezzo alla gente - ha sottolineato Lausa Pausini -.

Per me è un onore averti qui. Mangia le patatine te che puoi. La nostra zia Mara Venier, grazie per essere qui. Mara tu sei la nostra casa. Un grande applauso alla nostra zia preferita». La zia Mara ha ascoltato e cantato canzoni riprendendo tutto con il suo smartphone.