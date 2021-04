Marco De Simone lancia «Settembre», l'album del debutto da solista

Dieci anni in tredici tracce. Sono questi i numeri al centro del progetto discografico “Settembre” (edito da iMD-Musikè) che di fatto segna il debutto da solista di Marco De Simone. Venerdì 23 aprile, ad un mese dall'uscita del primo singolo “Me faje scurdà”, ci sarà la pubblicazione sulle piattaforme streaming e nei negozi on line.

L'idea iniziale era di fare un album prettamente chitarristico, che poi ha preso la direzione di un lavoro più eterogeneo. Ne sono venuti fuori tredici pezzi in cui la chitarra incontra il talento e la creatività di diversi amici musicisti, che hanno impreziosito il lavoro.

Nello specifico, ospita nel disco le voci soliste di Cristina Mazzaccaro, Danilo Arrigo e Tommaso Fichele, oltre a un’interpretazione dell’attore Claudio Lardo. Il basso e le ritmiche sono di Michele Pastore, che ha curato anche il missaggio e il mastering di tutto il lavoro.

E come per ogni inizio importante anche per “Settembre” Marco De Simone ha previsto una dedica: «Mi piacerebbe dedicarlo alle persone che sanno rimanere e coltivare, al di là degli egoismi; a tutte le persone che sanno dare valore alle cose, invece di sottrarglielo. E io ne conosco diverse, per fortuna».

Ascoltando le singole tracce emerge a chiare lettere l’esigenza del musicista salernitano di dare centralità al suono della chitarra, sua fedele compagna, per poi lasciare campo libero anche alla canzone cantautorale. Un passaggio quasi obbligato considerati anche i percorsi tracciati da De Simone nel corso di questi anni al servizio del teatro e dei musical. A proposito dei suoi riferimenti musicali è lo stesso De Simone a citarli: «Partirei dalla musica classica che inevitabilmente ha influenzato il mio modo di approcciarmi alla musica, grazie alla guida di un maestro d'eccellenza, con cui ho trascorso dieci anni della mia vita e al quale devo gran parte della mia sensibilità artistica. Poi ci sono i miti; i miei non sono andato a pescarli necessariamente oltreoceano, ma ho sempre amato un certo chitarrismo italiano che va da Franco Mussida a Dodi Battaglia, passando per Alex Britti. Sono sempre stato un po’ in controtendenza con la mia generazione: a 17 anni suonavo i Genesis con un gruppo di amici, poi ho iniziato ad ascoltare i cantautori, quindi l'incontro con il teatro e la composizione di musiche di scena. Da questo punto di vista, Settembre è anche un po’ la sintesi di tutto questo».