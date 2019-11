MinaFossati, esce oggi il singolo Tex-Mex: 11 brani inediti dei due big in lp dal 22 novembre

Il primo singolo, Tex-Mex, estratto dal nuovo album Mina Fossati, esce oggi, 7 novembre. Nell’album i due grandi protagonisti della musica italiana tornano a collaborare in un’occasione unica in cui per la prima volta uniscono le loro voci in 11 brani inediti, scritti e composti da Fossati e cantati da Mina e Fossati, in uscita il 22 novembre prossimo per Sony Music, prodotto da Massimiliano Pani per Pdu e Il Volatore.



Sempre oggi viene lanciato anche il trailer de “La Dea Fortuna”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek che ha scelto il brano di Mina e Fossati, Luna Diamante, tra i pezzi che compongono la colonna sonora del suo film. Tex-Mex ha un sound blues-rock, mescolato ad atmosfere di stampo latino. È un inno all’amore che illude, che tradisce e che perdona ma che permette anche quegli eterni ritorni di cui canta Mina: «Ma guarda tutti quelli laggiù come ballano e si baciano, con che sguardi si ingannano, per un’occhiata cosi anche tu mi hai desiderata e allora sono tornata». Il video del singolo, per la regia di Mauro Balletti, art director storico di tutti i progetti di Mina, è ambientato in un non-luogo che allude proprio all’immaginario Tex-Mex, in cui un uomo si trova a vivere uno strano presente. Luna Diamante, tra i pezzi che compongono la colonna sonora del film di Ozpetek, racconta il valore della fatica e dell’attesa, del perdono e del ritrovarsi. La forza comunicativa e emotiva di Luna Diamante svela una Mina quasi inedita dalla potenza cruda, sincera e reale. Il brano è totalmente affidato a Mina, ma nei vocalizzi finali si unisce Fossati, come in una tenera risposta. Il pre-order digitale dell’album è disponibile da oggi. Ultimo aggiornamento: 16:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA