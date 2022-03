Morto Enzo Polito, addio al maestro che diede voce alla sigla di Mazinga Z

Il mondo della musica salernitana piange Enzo Polito. Il maestro valdianese aveva 69 anni ed è morto in seguito a una malattia. Una vita vissuta per la musica, collaborazione di grande livello, soprattutto con Gigi Proietti, voce della sigla musicale di Mazinga, noto in tutta Italia e faro di una famiglia che ha fatto della musica il suo vivere.

Un vasto curriculumm una carriera di grande spessore, collaborazioni di altissimo livello, ha suonato con Rino Gaetano, Don Backy e Gianni Nazzaro. E ancora polistrumentista, produttore, compositore, faro dei musicisti valdianesi e salernitani. È sua la voce la famosa sigla di Mazinga Z e anche le altre sigle dei cartoon degli anni Settanta e Ottanta come Super Mazinger e Astroganga.