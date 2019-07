Capri piange la moglie di Peppino di Capri: lacrime in piazzetta per Giuliana

Venerdì 5 Luglio 2019, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Un velo di tristezza è calato stamattina sulla Piazzetta di Capri quando dall’antica torre campanaria sono iniziati i rintocchi della campana che suonava a morte, mentre usciva dalla ex cattedrale di Santo Stefano il corteo funebre di Giuliana Gagliardi, la moglie di Peppino di Capri che aveva scelto di essere sepolta sull’isola.Il feretro è arrivato da Napoli con il primo traghetto della Caremar insieme ai familiari e tanti amici che hanno voluto accompagnare Giuliana nel suo ultimo viaggio. Nella ex cattedrale di Santo Stefano, dove si è svolto il rito, affranto insieme ai figli Edo e Dario sedeva Peppino che non ha tolto per un attimo gli occhi dalla bara, che era stata posta ai piedi dell’altare centrale in una chiesa affollata da tanti isolani e familiari che hanno partecipato alla cerimonia funebre. Accorate le parole del parroco Don Carmine Del Gaudio, che ha ricordato nella sua omelia la semplicità e la fermezza di una donna, moglie e madre che purtroppo è venuta a mancare troppo presto. Parole di conforto sono arrivate dal parroco, ma anche parole di fede per lenire un dolore che Peppino portava impresso sul volto.È stata una cerimonia semplice seguendo lo stile che ha contraddistinto Peppino in tutta la sua vita, senza clamore, senza paparazzi, senza esibizioni inutili. Questo è stato lo stile della famiglia Faiella ed è per questo che il funerale di Giuliana è stato come quello di tanti altri isolani, anche se si respirava tra la folla ferma in Piazzetta un’aria intensa di malinconia. Al termine della cerimonia il corteo funebre che si è mosso dalla Piazzetta per arrivare al cimitero dove Giuliana riposerà per sempre nella tomba di famiglia.