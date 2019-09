San Paolo sold out, Ultimo raddoppia le date: è il primo a suonare per due giorni nello stadio

Giovedì 19 Settembre 2019, 16:47 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 16:49

Dopo il tutto esauriito negli stadi di Firenze e Milano, Ultimo ha ottenuto il sold out nella data di Napoli di sabato 13 giugno e si gioca tutto: raddoppia il concerto con una nuova data per domenica 14 giugno. E' la prima volta che lo stesso concerto si tiene per due giorni consecutivi al San Paolo.Il cantautore romano sta conoscendo un successo senza precedente e per questo nel calendario ha inserito sei nuove date per i concerti negli stadi. Una delle sei nuove date è proprio quella del San Paolo di Napoli il 14 giugno. Un azzardo, quello di Ultimo, visto che nessuno aveva cercato di riempire lo stadio di Fuorigrotta due volte in due giorni consecutivi. Tuttavia la data del 13 giugno è andata sold out in pochi giorni, tanto da far immaginare anche quella del 14 giugno 2020 sarà presa d'assalto.Dal 5 agosto è pubblicato "Piccola Stella", il singolo già certificato disco di platino, nell'album "Colpa delle favole".