Vasco Rossi commuove i fan, malata di sclerosi vuole andare al concerto lui le regala il biglietto

Vasco Rossi realizzerà il sogno di Laura Floris. Per lei, classe 1965, Vasco è un mito da sempre. Da prima che la sclerosi multipla la costringesse a letto, ormai 33 anni fa. E la malattia non ha scalfito la sua passione per il cantautore di Zocca. Nella sua camera, nella casa di Cagliari dove vive con i suoi genitori, le pareti sono tappezzate di foto e poster del sua cantante preferito. Il 18 giugno Vasco canterà nella città di Laura e per lei sarà un giorno doppiamente speciale: non solo potrà assistere allo show del suo cantante preferito, ma potrà farlo proprio perché lui in persona l'ha voluta lì, ad ascoltarlo, in qualità di ospite d'onore.LEGGI ANCHE....> Vasco Rossi durante la conferenza stampa prima dei 6 concerti La storia, raccontata dall'Unione Sarda, è stata resa possibile non solo dalla sensibilità di Vasco, ma anche dalla generosità di tante altre persone. Floris andrà al concerto nell'ambulanza messa a disposizione dalla onlus Sam di Monserrato e per tutta la durata dello show sarà assistita dal personale dell'ospedale di Is Mirrionis, così da garantirle la possibilità di godersi il concerto senza correre alcun rischio. La sclerosi la costringe a letto, attaccata al respiratore.