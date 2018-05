Mercoledì 30 Maggio 2018, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 18:01

La nuova squadra dei giudici diè pronta a debuttare dietro al bancone, in occasione delle audizioni di Pesaro in programma dal 9 all’11 giugno. La new entry di questa edizione è, che affiancherà i veterani: la vittoria del talent show di Sky, al suo esordio come coach, riporta Agipronews, vale 4 volte la scommessa per i bookmaker Snai. Stessa quota per Mara Maionchi, che lo scorso anno vinse con Lorenzo Licitra. Il favorito è Fedez a 2,25, seguito da Manuel Agnelli - che portò i Maneskin fino al secondo posto - a 3 volte la posta.