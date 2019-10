L'omaggio del nipote: «Nel mio film su Troisi, Massimo non è mai morto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 08:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Partiamo da un sogno, un bellissimo sogno: Massimo non è mai morto, ma si è solo ritirato dalle scene. E dopo anni di silenzio torna per lavorare a un nuovo progetto». Racconta il Troisi privato, quello della sua più importante storia d'amore, il film-omaggio diretto dal nipote, Stefano Veneruso, le cui riprese cominceranno il 28 ottobre a Napoli, con primo set a piazza San Domenico Maggiore e nello studio dello scultore Lello Esposito, grande amico dell'autore di «Ricomincio da tre».Il titolo è «Da domani mi alzo tardi», così come il libro di Anna Pavignano da cui è trattoe che la sceneggiatrice ed ex compagna dell'attore scrisse nel 2007. Una lunga gestazione per la difficoltà a trovare i fondi necessari, visto che il progetto è nato un po' di anni fa. Poi la decisione di girarlo tutto in inglese e di partire dal mercato americano visto che Veneruso ha vissuto per 20 anni negli States. «Ma anche perché, in verità, non ho molta fiducia nel mercato del cinema italiano», sottolinea lui, che ha fatto da aiuto regia a Scorsese, Mel Gibson e, da giovanissimo, a Radford nel «Postino». Da qui anche la scelta di attori madre lingua come John Lynch, irlandese, già visto in «Sliding doors», «Nel nome del padre», ma anche in serie tv internazionali come «The fall» e «Tin star», che interpreterà Troisi, mentre nel ruolo della Pavignano ci sarà Gabriella Pession, che è nata In Usa e parla correntemente l'inglese. Film non ad alto budget, parzialmente autoprodotto e realizzato anche grazie al contributo della Film Commission Regione Campania e di Rai Cinema Antenna. Sarà pronto in primavera.