Il successo di «Bis!» al teatro Augusteo: in scena Cicchella

Francesco Cicchella è stato interrotto più volte nel corso del suo show dagli scroscianti applausi del pubblico. È stato un tripudio, un successo sotto ogni punto di vista, il modo in cui gli spettatori si sono divertiti, per lo spettacolo scritto da Cicchella con Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis, è stato trascinante. L’artista diverte, emoziona e fa riflettere, toccando anche temi scottanti come la guerra, l’aborto, la violenza sulle donne, passando con disinvoltura dalla satira di costume alle sue celebri parodie del mondo musicale, come Achille Lauro e Ultimo. Esilaranti le iperboli comiche quando veste i panni di Toni Servillo che critica ferocemente la recita di fine anno della nipote, o quelli di Massimo Ranieri, che non può a fare a meno di ostentare le sue capacità nel saper fare praticamente tutto.

Tra i momenti più sentiti, l’esibizione di Cicchella che al pianoforte canta e suona “All of me” regalando emozioni al pubblico, pronto ad accompagnare lo showman napoletano. La standing ovation finale è stata meritatissima, dopo un medley in cui canta le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana immaginando che i testi siano stati scritti ai giorni nostri. Il titolo “Bis” rappresenta in pieno l’approvazione che ha ottenuto lo spettacolo perché il pubblico ha chiesto più volte a Cicchella di ripetersi nelle sue esibizioni. La duttilità di Cicchella si rivela sempre un successo, oscillando nel suo patrimonio tra imitazioni, sketch esilaranti e tanto lavoro artistico realizzato in più modi, tra musica e teatro.