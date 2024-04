Ambra Angiolini ha problemi di salute, annullato il tour teatrale a Urbino. Le scuse dell'artista: «Il corpo mi dice di rallentare»

Lo spettacolo Oliva Denaro con Ambra Angiolini previsto al Teatro Sanzio di Urbino il 26 marzo e rinviato per motivi di salute dell’artista è stato definitivamente annullato. Nonostante l’impegno e la volontà degli organizzatori, con l’AMAT, la compagnia non è riuscita a garantire il recupero dello spettacolo, per motivi del tutto indipendenti dai teatri che avrebbero voluto ospitarlo nel rispetto del pubblico, al quale vanno le scuse per i disagi arrecati.

Biglietti e quota abbonamenti acquistati potranno essere rimborsati nei punti vendita nei quali si è effettuato l’acquisto.Per informazioni: AMAT 071 2072439. Teatro Sanzio 0722 2281

Le scuse di Ambra

«Questo video è per scusarmi con gli spettatori di Argenta – aveva detto Ambra, 5 giorni fa, in un video postato su Instagram – purtroppo è un periodo strano per la mia salute. Le date verranno recuperate. E per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità di date lo faremo l'anno prossimo. Certe volte il corpo ti dice rallenta e me lo sta dicendo tanto in questo periodo». Affermando che non vede l’ora di sentirsi meglio per poter portare il suo monologo di nuovo nei teatri, quest’anno o l’anno prossimo. Questo incidente non è il primo che l’ha costretta a una pausa forzata, ma Ambra ha sempre dimostrato una grande forza di volontà nel perseguire la sua carriera artistica nonostante le difficoltà.