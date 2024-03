Ambra Angiolini sta male, spettacolo annullato: «Mi fermo, spero di recuperare il prima possibile»

Ambra Angiolini si è infortunata l'8 marzo durante il suo ultimo spettacolo teatrale. Ad annunciarlo è stata la stessa attrice attraverso un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram per scusarsi in primis con gli spettatori. Di conseguenza, lo spettacolo Oliva Denaro previsto martedì 26 marzo al Teatro Sanzio di Urbino, mercoledì 27 marzo al Teatro Rossini di Civitanova Marche e il 2 aprile al Pergolesi di Jesi non potrà essere rappresentato dall'attrice.

Le parole di Anna Angiolini

«Adesso vi spiego meglio qual è la situazione - ha spiegato Ambra Angiolini ai suoi fan attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram -.

Adesso sono tornata a casa, sono a Milano a casa di mia mamma. Sono in buonissime mani. Abbiamo fatto una valutazione ecografica e la situazione è ferma. Sicuramente si tornerà in scena per le date di Genova, Brescia e Milano. Adesso sto facendo fisioterapia in un centro a Milano per cercare di recuperare il prima possibile. Comunque è tutto sotto controllo. Adesso recupero e faccio le cose come si deve e dal 5 aprile ci rivedremo in scena».

L'attrice ha aggiunto: «L'infortunio è avvenuto l'8 marzo purtroppo ma adesso dobbiamo dar retta al corpo. Io userò l'energia di tutti voi, grazie infinitamente per tutti i medicinali che mi inviate. Torneremo più tonici di prima avrò un polpaccio super tonico». Numerosi i commenti dei fan a corredo del post pubblicato dall'attrice. «Buon recupero, ti aspettiamo presto», ha scritto una fan. E ancora: «Sempre bellissima sei, noi siamo con te».