Rivieccio & friends, festa per i 40 anni di carriera al Mercadante

Venerdì 27 Settembre 2019, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata evento al Teatro Mercadante per festeggiare 40 anni di carriera e comicità elegante di Gino Rivieccio. L'abbraccio di tanti amici e di tante personalità al gentleman della risata che ha ripercoso tanti momenti della sua fortunata avventura artistica:, attore di teatro, comico, cantante, showman, opinionista e conduttore tv . Una serata condotta dalla giornalista Rai Alessandra Barone e segnata dalla consegna di una targa a Rivieccio da parte del sindaco Luigi de Magistris e dal saluto, prima dello spettacolo, del cardinale Crescenzio Sepe.Poi tutti in sala ripercorrendo con Rivieccio sketch, monologhi, canzoni, balletti e spezzoni originali degli spettacoli. Numerosi gli ospiti che si sono avvicendati sul palco tra questi: Corinne Clery, Peppino Di Capri, Sal da Vinci, Monica Sarnelli, Sabina Stilo, Fanny Cadeo, Vittorio Marsiglia, Michele Plastino, Dario Ballantini e Vincenzo De Lucia. Poi il saluto dell'assessore comunale alla cultura Nino Daniele. A concludere lo show una divertente gag dell'artista nei panni di Bassolino, con l'ex sindaco e governatore presente in sala.«Ringrazio il Comune e l’assessore Daniele per il Mercadante – spiega Gino Rivieccio – e mi fa piacere essere considerato un napoletano figlio di Napoli. Da quarant'anni sono ininterrottamente in scena nei teatri di tutta Italia ma non ho mai lasciato il mio territorio».