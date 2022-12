Cinque anni fa è diventato nonno di Salvatore, figlio di Francesco. Ora è nata la sorellina Nina, mentre la secondogenita Annachiara aspetta, per maggio, Antonio: «L'anno prossimo avrò più nipoti che figli». Energico, positivo, appassionato, sempre «fiducioso nella forza dell'amore», Sal Da Vinci amplia la famiglia e, ancora di più, quella d'arte che lo accompagnerà nella sua nuova avventura, «Masaniello revolution», titolo natalizio dell'Augusteo, al debutto stasera e in replica fino all'8 gennaio, primo dell'anno compreso, alle 2 del mattino. In scena, tra gli altri, Fatima Trotta, Ernesto Lama, Francesco Da Vinci, Carlo Caracciolo, Giusy Attanasio, Antonio Fiorillo, Marco Palmieri, Thayla Orefice, Andrea Iovino. A essi si aggiungono 10 ballerini e 12 popolani, «tutti giovanissimi, 18-20 anni, alla loro prima esperienza importante. Come sempre, tento di aiutare gli artisti di talento che hanno difficoltà a lavorare». Dopo (con Fatima), Sal riprenderà «La fabbrica dei sogni», che girerà l'Italia in tournée (al Diana in maggio) e registrerà un nuovo disco: «Dedicherò un omaggio a Pino Daniele, con un suo brano sottovalutato degli anni 80, in un duetto sorprendente».

APPROFONDIMENTI «L’erba del vicino è sempre più verde!», Carlo Buccirosso al Teatro Lendi «È ancora vita», rinviato il concerto di Sal Da Vinci all'Arena Flegrea: prossima data 22 settembre

Sono i numeri a definire kolossal la nuova commedia musicale, scritta ancora con Ciro Villano: «Vedrete... Masaniello revolution è uno spettacolo che vola leggero, diverte, ma fa anche riflettere. Ha 32 artisti in palcoscenico, tra attori, coro, ballerini; 21 canzoni, 19 scritte da me per l'occasione, con i testi di Vincenzo D'Agostino, e una composta da Renato Zero, Tutti i colori delle donne; proiezioni video; una scenografia che ricorda il porticato di piazza del Carmine, ma ha anche il mood delle mie origini americane, a Brooklyn; e 193 bocche luci. Insomma, non mi sono fatto mancare nulla, grazie al produttore Michele Gentile che ha creduto in me, e grazie al pubblico che ha già prenotato 18.000 biglietti». Basta ricordare il rivoluzionario «Masaniello» di Elvio Porta e Armando Pugliese, con le musiche di Roberto De Simone; la sua cantata per orchestra, soli e Inti Illimani; poi, la versione di Tato Russo per sapere che Sal è in buona compagnia. «E il nostro allestimento contiene omaggi sia a Pugliese sia a De Simone», aggiunge l'attore-cantante.

Ma chi era questo personaggio che ancora tanto rappresenta la Storia e la cultura della città? «Uno del popolo, che mise la propria vita in piazza, ma non era pronto a confrontarsi col potere; uscì dal seminato, perse il contatto con la realtà. Soltanto dopo la sua morte la gente capì le sue ragioni, ne raccolse i resti e lo celebrò con il funerale. Ma non è servito a nulla. Sono trascorsi 400 anni e la situazione non è molto diversa. Io immagino un Masaniello di oggi, Tommaso, che è sposato con Bernardina, apre un negozio in piazza del Carmine e subisce le stesse vessazioni di allora. Lo spettacolo comincia nel Seicento, per poi volare improvvisamente ai giorni nostri». Non è un caso, perciò, che Francesco Da Vinci interpreti proprio il Masaniello originale: «Io lo vedo come un grillo parlante, come la coscienza di Tommaso che tenta di metterlo in guardia. Anche oggi esistono tanti Masaniello, almeno in potenza. Poi, però, i meccanismi del potere non permettono loro di esprimersi».

Il personaggio storico fu vittima di se stesso e del potere. E il suo? «Farà vincere l'amore su tutto. Noi siamo vento che passa. Ci illudiamo di essere immortali, indispensabili, impegnati. E invece no. Oggi ci guida la tecnologia, che infastidisce l'anima con i suoi telefonini, ci distrae, ci induce ad ascoltare meno le persone care, a stare meno con i nostri figli. Alla fine, l'unico sentimento che può salvare il mondo resta l'amore. Ecco perché ho voluto un finale diverso. Questo spettacolo è una revolution per la musica, le coreografie, le luci da stadio, la scenografia, la compagnia in scena. E lo è perché rivoluzionario è, innanzitutto, l'amore».