Suggestioni all'imbrunire, lo spettacolo di Giannini nel parco del Pausilypon

Domenica 29 Settembre 2019, 09:36

Arriva per la prima volta in Italia “Paesaggi Sonori”, lo spettacolo ideato da Emanuele Giannini protagonista del terzo incontro della rassegna “Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire”. Musica, danza e improvvisazione si incontrano in questo suggestivo cortocircuito di discipline artistiche.“L’idea era quella di raggruppare degli artisti che stimo e che ho conosciuto nel tempo - spiega Emanuele Giannini, musicista e figlio del celebre attore Giancarlo - È stata per me una ricerca personale del gong, da integrare con altri strumenti, come il piano e il violoncello. Poi si è sviluppato il discorso del movimento, della danza, dell’improvvisazione”.Lo spettacolo, realizzato da Cabiria Production, vede Emanuele Giannini al gong, Lihla Qu Wong al violoncello, Giovanni Di Giandomenico al piano, e i ballerini Rima Baransi e Andrea Galad.La Rassegna Stabile del Parco Archeologico e Ambientale del Pausilypon, curata dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, con la direzione artistica di Serena Improta, nasce per raccogliere fondi per progetti di restauro e recupero, ma anche per permettere la manutenzione di questo fondamentale sito archeologico e garantirne l'accessibilità al pubblico.“Abbiamo cominciato davvero dal nulla - racconta Serena Improra - Siamo cresciuti piano piano proprio grazie all’urgenza di reperire fondi per manutenere questo spazio e soprattutto aprirlo ai nostri concittadini e non solo”.