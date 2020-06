Teatro Bellini, ecco il «Piano Be» con il ​palco in platea

Il teatro Bellini di Napoli ha il suo Piano Be, un gioco di parole scelto come slogan per annunciare che il teatro c'è e lancia una originale sfida per affrontare la stagione post Covid: palco in platea, panche al posto delle poltrone e naturalmente spettatori nei palchi. Una esperienza già fatta dal teatro di via Conte di Ruvo tre anni fa con il Glob(e)al Shakespeare e che richiamandosi a quella tradizione elisabettiana assicurerà il distanziamento sociale per 200 persone, limite massimo di capienza per le normative attualmente vigenti. Il cartellone dal 22 ottobre a 20 dicembre è stato presentato dai fratelli Gabriele, Daniele e Roberta Russo. Confermata anche l'attività del Piccolo Bellini (55 spettatori ammessi) a cura di Mario Gelardi del Nuovo Teatro Sanità e Napoleone Zavatto del Civico 14 di Caserta. Moltiplicate quindi le possibilità di fruire dell'offerta del teatro. Saranno 15 gli spettacoli per 99 repliche in sala grande, 9 spettacoli con 40 repliche al Piccolo. In cartellone anche anche 9 eventi di danza (a cura di Manuela Barbato ed Emma Cianchi), altrettanti dedicati ai ragazzi, non mancherà la musica con 8 concerti (curatore Giovanni Block).



Tra le novità, il progetto Adiacente possibile firmato da Agostino Riitano che vedrà il coinvolgimento degli spettatori. Lo spettacolo Le 5 rose di Jennifer di Ruccello avrà una nuova forma in 6 capitoli, il venerdi e sabato a mezzanotte spazio al genere horror. Tra i titoli in sala grande Giacomino e mammà da Galceràn con Isa Danieli ed Enrico lanniello, il David di Vuccirìa Teatro, MDLSX con Silvia Calderoni, Maggio 43 di Davide Enia