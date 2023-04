Le Valchirie di Richard Wagner in scena al Teatro di San Carlo

Torna Die Walküre di Richard Wagner, titolo in programma dal 16 al 29 aprile per la Stagione Lirica 2022/2023 del Teatro di San Carlo. Primo allestimento in scena nella sala restaurata sarà dunque il capolavoro wagneriano nella storica produzione con la regia di Federico Tiezzi, spettacolo vincitore del premio Abbiati per le scene di Giulio Paolini e i costumi di Giovanna Buzzi. A dirigere l’Orchestra del Teatro di San Carlo sarà il direttore musicale Dan Ettinger.

In palcoscenico nei panni di Siegmund ci sarà Jonas Kaufmann che torna al San Carlo dopo l’Otello inaugurale della passata stagione. «Sono molto felice di interpretare questo ruolo -afferma in Kaufmann -Siegmund è per me il vero eroe, fine ed elegante, che crede in sé e nella sua spada. È un ruolo che porto nel cuore e che conosco già da tanti anni, mi ha aiutato a muovere i primi passi nel repertorio wagneriano. La musica poi è straordinaria, resta in testa sempre, anche dopo le prove».

John Relyea sarà Hunding, Christopher Maltman interpreterà Wotan, Vida Miknevičiūtė sarà Sieglinde, Varduhi Abrahamyan darà voce a Fricka, Okka von der Damerau ricoprirà il ruolo di Brünnhilde (In calce la locandina completa). Die Walküre è il secondo dei quattro drammi musicali che compongono la Tetralogia L'Anello del Nibelungo di Richard Wagner.

Composta tra il 1851 e il 1856, questa opera rappresenta un punto culminante nella carriera di Wagner, ed è stata celebrata come un'opera monumentale. Epica e commovente, rappresenta uno dei massimi esempi di teatro musicale del XIX secolo.